НАТО створить морський центр з безпеки критичної підводної інфраструктури

Міністри оборони країн НАТО погодять створення нового Морського центру Альянсу з безпеки критичної підводної інфраструктури.

Про це оголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції напередодні зустрічі міністрів оборони Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

"Я також очікую, що міністри погодяться створити новий Морський центр НАТО з безпеки критичної підводної інфраструктури в рамках нашого Морського командування у Сполученому Королівстві", – повідомив Столтенберг.

Він додав, що центр покращить обізнаність Альянсу про ситуацію та посилить морську присутність для стримування та оборони.

Про підводну безпеку європейські держави активно заговорили після диверсії на російських газопроводах "Північні потоки" в Балтійському морі у вересні 2022 року. Розслідування груп фахівців зі Швеції, Данії та Німеччини, які намагаються встановити, хто стоїть за вибухами в Балтійському морі, все ще триває.

Нагадаємо, раніше розвідка Північноатлантичного альянсу вказала на підвищений ризик того, що Росія може пошкодити підводні кабелі, щоб покарати західні країни за підтримку України.



