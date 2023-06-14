У Швеції сподіваються завершити розслідування диверсії на "Північних потоках" восени

Шведський прокурор Матс Юнгквіст, відповідальний за розслідування диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі, вважає, що встановити причетних до інциденту вдасться до осені.

Про це, як пише "Європейська правда", Юнгквіст сказав у середу в коментарі "Шведському радіо".

"Я сподіваюся, що принаймні цієї осені ми зможемо ухвалити рішення щодо обвинувальних актів, принаймні, такими зараз є наші амбіції. Я думаю, що з часом стане відомо (хто здійснив диверсію – ред)", – сказав прокурор.

Юнгквіст не розкрив подробиць розслідування, але у квітні в інтерв’ю Reuters зазначав, що основною версією шведського слідства є причетність держави або підтримуваної державою групи до диверсії.

Як відомо, підрив трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" стався у вересні 2022 року на дні Балтійського моря. Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.

У березні в західних ЗМІ в березні з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

Водночас наприкінці квітня данські ЗМІ отримали від військових джерел дані, що поблизу "Північних потоків" за чотири дні до вибухів перебувало російське судно СС-750.

А у травні було оприлюднене спільне розслідування журналістів з Північної Європи, згідно з яким російські кораблі принаймні тричі бували у районах вибухів на гілках російського газопроводу "Північний потік", а один з них – за п’ять днів до інциденту.