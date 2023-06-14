В Швеции надеются завершить расследование диверсии на "Северных потоках" осенью

Шведский прокурор Матс Юнгквист, ответственный за расследование диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море, считает, что установить причастных к инциденту удастся до осени.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Юнгквист сказал в среду в комментарии "Шведскому радио".

"Я надеюсь, что по крайней мере этой осенью мы сможем принять решение по обвинительным актам, по крайней мере, таковы сейчас наши амбиции. Я думаю, что со временем станет известно (кто совершил диверсию – ред)", – сказал прокурор.

Юнгквист не раскрыл подробностей расследования, но в апреле в интервью Reuters отмечал, что основной версией шведского следствия является причастность государства или поддерживаемой государством группы к диверсии.

Как известно, подрыв трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошел в сентябре 2022 года на дне Балтийского моря. Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В марте в западных СМИ в марте появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.

В то же время в конце апреля датские СМИ получили от военных источников данные, что вблизи "Северных потоков" за четыре дня до взрывов находилось российское судно СС-750.

А в мае было обнародовано совместное расследование журналистов из Северной Европы, согласно которому российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.