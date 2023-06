Винищувачі НАТО в Естонії за вихідні тричі піднімалися для перехоплення військових літаків РФ

Винищувачі НАТО в Естонії цими вихідними тричі піднімалися для перехоплення російських військових літаків біля повітряного простору країн Альянсу.

Про це повідомили в офіційному Twitter Повітряного командування НАТО, пише "Європейська правда".

У повідомленні зазначають, що для винищувачів Королівських повітряних сил Британії, які вилітають на патрулювання з території Естонії, вихідні видалися "активними" через необхідність тричі вилітати на рутинні перехоплення російських літаків.

Busy weekend for @RoyalAirForce🇬🇧currently Air Policing out of🇪🇪who scrambled 3 times to conduct routine intercepts of Russian aircraft near #NATO airspace



Working with jets from 🇫🇮🇵🇹🇷🇴& Partner🇸🇪they escorted the aircraft which were not complying with international safety norms pic.twitter.com/QDICFIQhXk