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Винищувачі НАТО в Естонії за вихідні тричі піднімалися для перехоплення військових літаків РФ

Вівторок, 13 червня 2023, 18:56

Винищувачі НАТО в Естонії цими вихідними тричі піднімалися для перехоплення російських військових літаків біля повітряного простору країн Альянсу.

Про це повідомили в офіційному Twitter Повітряного командування НАТО, пише "Європейська правда".

У повідомленні зазначають, що для винищувачів Королівських повітряних сил Британії, які вилітають на патрулювання з території Естонії, вихідні видалися "активними" через необхідність тричі вилітати на рутинні перехоплення російських літаків. 

"Працюючи спільно з літаками Фінляндії, Португалії, Румунії та партнерської Швеції, вони супроводжували літаки, які не дотримувалися міжнародних норм безпеки польотів", – зазначають у повідомленні.

Кількість та моделі перехоплених російських літаків не уточнюють.

У п’ятницю повідомляли, що британські Typhoon в Естонії двічі за добу вилітали на перехоплення російських літаків, які наближалися до повітряного простору НАТО. 

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