У німецькому Гамбурзі пройшла нова акція прихильників халіфату

У німецькому місті Гамбург напередодні пройшла демонстрація, організована ісламістським угрупованням Muslim Interaktiv.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За оцінками поліції, в акції взяли участь близько 2300 осіб.

Група, яку німецькі органи безпеки класифікують як екстремістську, закликала до нового протесту проти "цензури і диктату думок".

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Reuters

Ця акція послідувала за попередньою демонстрацією наприкінці квітня, учасники якої тримали плакати з написом "Халіфат – це рішення". Вона відбувалась на тлі війни Ізраїлю проти ХАМАС в Газі і викликала хвилю обурення в Німеччині та засудження з боку провідних політиків.

Незважаючи на класифікацію групи як екстремістської, влада дозволила провести суботню демонстрацію за суворих умов.

Вони включали заборону на розпалювання ненависті, насильства і заперечення права Ізраїлю на існування.

Згідно з правилами, учасникам також було заборонено закликати до захоплення Німеччини халіфатом в усній, письмовій чи зображувальній формі.

Раніше голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав до жорстких наслідків після демонстрації в Гамбурзі, на якій промовці закликали до створення ісламістського халіфату замість демократії.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що після ісламістського мітингу в Гамбурзі у минулу суботу мають бути "наслідки".