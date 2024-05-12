У німецькому Гамбурзі пройшла нова акція прихильників халіфату
Новини — Неділя, 12 травня 2024, 09:19 —
У німецькому місті Гамбург напередодні пройшла демонстрація, організована ісламістським угрупованням Muslim Interaktiv.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
За оцінками поліції, в акції взяли участь близько 2300 осіб.
Група, яку німецькі органи безпеки класифікують як екстремістську, закликала до нового протесту проти "цензури і диктату думок".
Ця акція послідувала за попередньою демонстрацією наприкінці квітня, учасники якої тримали плакати з написом "Халіфат – це рішення". Вона відбувалась на тлі війни Ізраїлю проти ХАМАС в Газі і викликала хвилю обурення в Німеччині та засудження з боку провідних політиків.
Незважаючи на класифікацію групи як екстремістської, влада дозволила провести суботню демонстрацію за суворих умов.
Вони включали заборону на розпалювання ненависті, насильства і заперечення права Ізраїлю на існування.
Згідно з правилами, учасникам також було заборонено закликати до захоплення Німеччини халіфатом в усній, письмовій чи зображувальній формі.
Раніше голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав до жорстких наслідків після демонстрації в Гамбурзі, на якій промовці закликали до створення ісламістського халіфату замість демократії.
А канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що після ісламістського мітингу в Гамбурзі у минулу суботу мають бути "наслідки".