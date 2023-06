Британские истребители перехватили самолеты РФ возле воздушного пространства НАТО

В среду, 14 июня, британские истребители Typhoon поднялись в небо Эстонии, чтобы сопроводить российские самолеты Ил-20 и два Су-27 вблизи воздушного пространства НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Королевских ВВС Великобритании в Twitter.

"Самолеты Typhoon с экспедиционного воздушного крыла 140 (EAW) были подняты в небо в Эстонии сегодня днем для перехвата Ил-20 Coot-A и двух Су-27 Flanker-B российских ВВС, которые пролетали вблизи воздушного пространства НАТО", – говорится в сообщении.

RAF Typhoons from 140 EAW in Estonia were scrambled this afternoon to intercept a Russian Air Force IL-20 COOT A and 2x Su-27 FLANKER B flying close to @NATO airspace.



The Russian aircraft failed to comply with international norms by not liaising with relevant FIRs.#WeAreNATO pic.twitter.com/lukgJaRp3P