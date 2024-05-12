Іспанська Каталонія голосує на регіональних виборах

В іспанському автономному регіоні Каталонія у неділю, 12 травня, проходить голосування на регіональних виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Понад 5,7 мільйона виборців мають право обирати депутатів до регіонального парламенту, що базується в Барселоні.

Агентство зазначає, що ці вибори стануть випробуванням як для сили сепаратистського руху в регіоні, так і для курсу прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

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Сепаратистські сили утримують регіональний уряд Каталонії вже більше десяти років. Але опитування і загальнонаціональні вибори в липні показують, що підтримка ідеї відокремлення регіону дещо зменшилася після того, як колишній лідер Карлес Пучдемон провів незаконний референдум про незалежність в 2017 році.

Наразі Пучдемон переховується від іспанського правосуддя за кордоном, але це не заважає йому балотуватися на цих виборах, оскільки він проводить кампанію на півдні Франції.

Він заявив, що повернеться до Іспанії, коли новообрані законодавці зберуться, щоб обрати регіонального президента через деякий час після виборів.

До того часу Пучдемон сподівається позбутися будь-яких юридичних проблем після того, як парламент Іспанії остаточно схвалить спірний закон про амністію для нього і сотень інших сепаратистів.

Амністія є частиною зусиль Санчеса зі зниження напруженості в Каталонії.

Санчес проводив кампанію разом із Сальвадором Ільєю, кандидатом від соціалістів. Ілья отримав більшість голосів на регіональних виборах 2021 року, але не зміг завадити представнику сепаратистського руху Пере Арагонесу сформувати регіональний уряд.

Загалом у виборах беруть участь дев'ять партій, і жодна з них, як очікується, не набере достатньої кількості голосів, щоб отримати абсолютну більшість у 68 місць у парламенті Каталонії. Тож укладання угод матиме вирішальне значення.

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