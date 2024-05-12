Глава МЗС Литви: Путін блефує щодо застосування ядерної зброї

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що ядерний шантаж російського правителя Владіміра Путіна є блефом.

Його заяву, зроблену в ефірі BBC, наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

На думку очільника литовського МЗС, Путін вважає, що має підтримку з боку Китаю, країн Латинської Америки та Африки.

Проте, якщо погрози глави Кремля щодо ядерної зброї стануть реальністю, "все партнерство зникне в одну мить", зазначив Ландсбергіс.

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Він також дав зрозуміти, що позиція, яку займають деякі великі держави, щоб уникнути ескалації, може бути катастрофічною.

"Цей шлях, якщо ми будемо слідувати нашій стратегії, веде до руйнування країни. Це може призвести до реального конфлікту вже за межами України, в нього можуть бути втягнуті інші країни. Тому що ми посилаємо дуже чіткий сигнал Путіну: якщо ви нам погрожуєте, ми відступаємо", – підкреслив Ландсбергіс.

Раніше цього тижня Міністерство оборони Росії анонсувало навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї, які викликали засудження західних держав.

Після цього Міністерство оборони Білорусі оголосило про "раптову перевірку" засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї – слідом за аналогічним оголошенням Росії.