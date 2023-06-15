Парламент Естонії ухвалив заяву з підтримкою спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Рійгікогу (парламент Естонії) ухвалив заяву, яка містить вимогу притягнути до відповідальності осіб, які спланували, підготували, створили умови і вчинили злочин агресії проти України, а також закликає створити для цього міжнародний спеціальний трибунал під егідою ООН.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За ухвалення заяви після майже трьох годинного обговорення проголосували 85 депутатів.

У заяві депутати наголошують, що агресивна війна Російської Федерації проти України – найжорстокіший акт агресії в Європі з часів Другої світової війни, який потребує адекватної правової реакції.

За їхніми словами, злочин агресії є найтяжчим міжнародним злочином, лежить в основі всіх інших злочинів, скоєних в Україні, та стане причиною вчинення нових тяжких злочинів; із цієї причини притягнення осіб, які його вчинили, до відповідальності – обов'язок усієї міжнародної громадськості.

"Обов'язок держав у всьому світі – крім притягнення до відповідальності осіб, які вчинили акти геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини, також притягнути до відповідальності тих, хто спланував, підготував, створив умови та вчинив злочин агресії проти України", – йдеться в заяві.

Згідно з проєктом, злочин агресії за своєю суттю є злочином, скоєним керівництвом держави, і вже в Нюрнберзькій хартії було сформульовано принцип, згідно з яким керівники, організатори, ініціатори та пособники агресивної війни, які взяли участь у складанні воєнних планів або в їх виконанні, відповідають за всі діяння, скоєні будь-якою особою під час виконання цього плану.

Згідно із заявою, Рійгікогу включає створення і забезпечення початку роботи міжнародного спеціального трибуналу для провадження у злочині агресії проти України до числа пріоритетів зовнішньої політики Естонії.

У заяві Рійгікогу закликає уряд і президента порушувати це питання на всіх зустрічах з урядами інших держав; у всіх міжнародних організаціях, членами яких Естонія є; на всіх міжнародних форумах, у яких Естонія бере участь, а також зміцнювати співробітництво з урядом України в питаннях розслідування злочину агресії та притягнення злочинців до відповідальності.

"Рійгікогу закликає уряди і парламенти по всьому світу, особливо союзників Естонії, активно підтримувати створення міжнародного спеціального трибуналу під егідою Генеральної Асамблеї ООН", – йдеться у заяві.

Від початку минулого року Рійгікогу виступив із сімома заявами та одним зверненням на підтримку України та із засудженням діяльності Росії. Серед іншого, Рійгікогу визнав діяльність Збройних Сил Російської Федерації у агресії проти України геноцидом проти українського народу, оголосив російський режим терористичним, а РФ – державою-спонсором тероризму, діям якої необхідно спільно дати відсіч.

Парламент Естонії, зокрема, 17 травня схвалив заяву на підтримку прагнення України вступити до НАТО та закликав запросити її до Альянсу вже на липневому саміті у Вільнюсі.