Парламент Эстонии принял заявление с поддержкой спецтрибунала по преступлению агрессии РФ

Рийгикогу (парламент Эстонии) принял заявление, которое содержит требование привлечь к ответственности лиц, которые спланировали, подготовили, создали условия и совершили преступление агрессии против Украины, а также призывает создать для этого международный специальный трибунал под эгидой ООН.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

За принятие заявления после почти трехчасового обсуждения проголосовали 85 депутатов.

В заявлении депутаты отмечают, что агрессивная война Российской Федерации против Украины – самый жестокий акт агрессии в Европе со времен Второй мировой войны, который требует адекватной правовой реакции.

По их словам, преступление агрессии является самым тяжким международным преступлением, лежит в основе всех других преступлений, совершенных в Украине, и станет причиной совершения новых тяжких преступлений; по этой причине привлечение лиц, которые его совершили, к ответственности – обязанность всей международной общественности.

"Обязанность государств во всем мире – кроме привлечения к ответственности лиц, совершивших акты геноцида, преступления против человечности и военные преступления, также привлечь к ответственности тех, кто спланировал, подготовил, создал условия и совершил преступление агрессии против Украины", – говорится в заявлении.

Согласно проекту, преступление агрессии по своей сути является преступлением, совершенным руководством государства, и уже в Нюрнбергской хартии был сформулирован принцип, согласно которому руководители, организаторы, инициаторы и пособники агрессивной войны, которые приняли участие в составлении военных планов или в их выполнении, отвечают за все деяния, совершенные любым лицом во время выполнения этого плана.

Согласно заявлению, Рийгикогу включает создание и обеспечение начала работы международного специального трибунала для производства по преступлению агрессии против Украины в число приоритетов внешней политики Эстонии.

В заявлении Рийгикогу призывает правительство и президента поднимать этот вопрос на всех встречах с правительствами других государств; во всех международных организациях, членами которых Эстония является; на всех международных форумах, в которых Эстония участвует, а также укреплять сотрудничество с правительством Украины в вопросах расследования преступления агрессии и привлечения преступников к ответственности.

"Рийгикогу призывает правительства и парламенты по всему миру, особенно союзников Эстонии, активно поддерживать создание международного специального трибунала под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН", – говорится в заявлении.

С начала прошлого года Рийгикогу выступил с семью заявлениями и одним обращением в поддержку Украины и с осуждением деятельности России. Среди прочего, Рийгикогу признал деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации в агрессии против Украины геноцидом против украинского народа, объявил российский режим террористическим, а РФ – государством-спонсором терроризма, действиям которой необходимо совместно дать отпор.

Парламент Эстонии, в частности, 17 мая одобрил заявление в поддержку стремления Украины вступить в НАТО и призвал пригласить ее в Альянс уже на июльском саммите в Вильнюсе.