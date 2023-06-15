Справжнього контрнаступу України ми ще не побачили, все попереду - президент Чехії

Україна ще не розпочала повномасштабного контрнаступу, але перші операцій Сил оборони на кількох напрямках є його "помірним початком".

Таку думку в інтерв’ю Радіо Свобода висловив президент Чехії Петр Павел, повідомляє "Європейська правда".

"Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе – ще попереду. Я б назвав це, виходячи зі свого військового досвіду, формуючими операціями", – зазначив Павел.

За його словами, все, чого українським силам не вдасться досягнути цього року, доведеться відкласти принаймні до весни наступного – "з усіма пов’язаними труднощами".

Чеський президент зауважив, що підготовка до контрнаступу тривала місяці, "і це цілком природно", тому що для того, щоб підготувати значні військові сили, забезпечити їх технікою, навчити, здобути достатньо ресурсів усіх видів, потрібно багато часу.

"Це також потребує великих зусиль усіх людей, які залучені. Тож навіть якщо ми оцінюємо контрнаступ з цієї технічної точки зору, то підготовка до нового наступу знову займе значний час. Якщо ми також врахуємо погодні умови, які дуже несприятливі протягом зими, то ми дійдемо висновку, що все, чого не вдасться досягнути цього року, доведеться відкласти принаймні до весни наступного року з усіма пов’язаними труднощами. Зокрема, із труднощами зберегти підтримку партнерів", – сказав він.

Павел додав, що на Заході бачать "вікно можливостей цього року" і це означає, що "знадобиться як мінімум три-чотири місяці, перш ніж почнеться будь-яка інша активність".

Як повідомлялось, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що поки що рано робити висновки стосовно того, чи стане український контрнаступ поворотним у війні.

За даними ЗМІ, західні держави оцінюють, що з початку контрнаступальних дій українські сили змогли просунутись на близько сім кілометрів углиб окупованих Росією територій та звільнити щонайменше чотири села.