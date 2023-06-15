Латвія близька до надзвичайної ситуації в сільському господарстві через посуху

Через сильну посуху Латвія близька до оголошення надзвичайної ситуації в сільському господарстві.

Про це заявив міністр землеробства Латвії Дідзіс Шмітс, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.

На жаль, ми недалекі [від оголошення надзвичайної ситуації в сільському господарстві]", – сказав міністр.

Він розповів, що на засіданні Ради з управління кризою обговорювали заходи, але рішення про оголошення надзвичайної ситуації ще не ухвалено.

Шмітс пояснив, що перш ніж оголошувати надзвичайний стан у сільському господарстві, необхідно зрозуміти, до чого це призведе.

Водночас латвійські фермери з міністром не згодні і вже закликають уряд оголосити надзвичайну ситуацію в сільському господарстві через посуху.

Заступниця голови товариства "Селянський сейм" Майра Дзелзкалея-Бурмістре зазначила, що цього року по всій Латвії стоїть небувала посуха, від якої постраждали всі галузі сільського господарства.

Вона зазначила, що втрати фермерів обчислюються сотнями мільйонів євро, наприклад, урожай зернових, найбільшого сільськогосподарського експортного товару, вже втрачено на 50%.

Напередодні повідомлялося, що у трьох районах Литви оголосили екстремальну ситуацію через сильну посуху.