У трьох районах Литви оголосили екстремальну ситуацію через посуху

У Кретингському, Шилутському та Клайпедському районах Литви оголосили екстремальну ситуацію через сильну посуху.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на LRT.

"Сьогодні вранці ми оголосили надзвичайну ситуацію в усьому районі...Ми отримали кілька повідомлень від метеорологів про те, що в Шилутському, Клайпедському районах, в Паланзі дійсно посуха. Як бачите, дощу немає", – сказав голова адміністрації Кретингського району Антанас Кальнюс.

За його словами, також було враховано повідомлення місцевих фермерів про збитки через посуху.

"Ніколи не було такого року, коли були б такі втрати через посуху", – додав Кальнюс.

Мер району каже, що після оголошення надзвичайної ситуації муніципалітет звернеться до уряду та попросить допомоги у відшкодуванні збитків фермерам.

Мер Клайпедського району Бронюс Маркаускас повідомив, що міський оперативний штаб також оголосив екстремальну ситуацію в усьому районі з урахуванням даних метеорологів.

За його словами, близько 40% урожаю та близько 60% фуражу цього року буде втрачено через посуху, тому місцева влада також звернеться до уряду за допомогою.

Маркаускас також повідомив, що самоврядування Клайпеди, Кретинги та Шилут готують спільне звернення до уряду, в якому просять оголосити екстремальну ситуацію на всій території Литви.

Нагадаємо, цього року весна в Іспанії стала найспекотнішою за історію спостережень. Іспанський уряд звернувся до Європейського Союзу з проханням виділити надзвичайні кошти для підтримки фермерів і власників ранчо, чиї врожаї постраждали від посухи.