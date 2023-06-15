Латвия близка к чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве из-за засухи

Из-за сильной засухи Латвия близка к объявлению чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве.

Об этом заявил министр земледелия Латвии Дидзис Шмитс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

К сожалению, мы недалеки [от объявления чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве]", – сказал министр.

Он рассказал, что на заседании Совета по управлению кризисом обсуждали меры, но решение об объявлении чрезвычайной ситуации еще не принято.

Шмитс пояснил, что прежде чем объявлять чрезвычайное положение в сельском хозяйстве, необходимо понять, к чему это приведет.

В то же время латвийские фермеры с министром не согласны и уже призывают правительство объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за засухи.

Заместитель председателя общества "Крестьянский сейм" Майра Дзелзкалея-Бурмистре отметила, что в этом году по всей Латвии стоит небывалая засуха, от которой пострадали все отрасли сельского хозяйства.

Она отметила, что потери фермеров исчисляются сотнями миллионов евро, например, урожай зерновых, крупнейшего сельскохозяйственного экспортного товара, уже потерян на 50%.

Накануне сообщалось, что в трех районах Литвы объявили экстремальную ситуацию из-за сильной засухи.