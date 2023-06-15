Боррель: Діалог між Белградом і Приштиною під загрозою через напруженість на півночі Косова

Без деескалації ситуації на півночі Косова немає можливості для продовження процесу діалогу між Белградом і Приштиною за сприяння ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це заявив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Euractiv.

Його коментарі з’явилися після того, як прем’єр-міністр Косова Альбін Курті надіслав Боррелю та іншим зацікавленим сторонам, включаючи США, Францію, Німеччину, Італію та Велику Британію, мирний план з п'яти пунктів.

"Ми не можемо досягти прогресу в нормалізації відносин, поки маємо справу з управлінням кризою. ЄС і США багато інвестували в нормалізацію, і ми хочемо бачити, як вона просувається", – наголосив Боррель у листі-відповіді Курті.

У листі Боррель зазначив, що план Курті не включає "ключові елементи, які спровокували нинішню кризу", і закликав Приштину вжити більш рішучих кроків для заспокоєння ситуації відповідно до заходів, яких вимагають країни-члени ЄС і американські партнери.

Серед них – негайне припинення поліцейських операцій навколо муніципальних об'єктів на півночі, надання альтернативного місця для тимчасової роботи новообраним мерам, а також оголошення дострокових місцевих виборів у чотирьох муніципалітетах на півночі Косова, в яких також візьмуть участь представники сербської громади.

"Тільки після встановлення миру і стабільності на півночі Косова ми зможемо зосередитися на нормалізації через повне виконання обома сторонами угоди про шлях до нормалізації та імплементаційного додатка", – написав Боррель.

Він підкреслив, що робота над створенням Асоціації сербських муніципалітетів у Косові повинна розпочатися "без будь-яких подальших затримок або попередніх умов".

"Я готовий скликати зустріч на високому рівні з президентом [Сербії] Вучичем за умови, що ви готові вжити необхідних заходів для деескалації і прокласти шлях до нових місцевих виборів. Якщо ви готові зробити необхідні кроки, зустріч може бути організована швидко", – додав Боррель.

Між Сербією та Косовом в останні тижні загострилась напруженість через протести в північних косовських муніципалітетах, населених переважно сербами, де за вкрай низької явки – в районі 4% – відбулись місцеві вибори.

Протести сербів призвели до сутичок за участі миротворців НАТО у Косові, а також звинувачень у бік Приштини з боку Заходу через відмову йти на деескалацію.

Напередодні ЄС призупинив візити високого рівня і фінансову підтримку Косова через неспроможність Приштини досягти деескалації на півночі країни.

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