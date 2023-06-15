Боррель: Диалог между Белградом и Приштиной под угрозой из-за напряженности на севере Косова

Без деэскалации ситуации на севере Косова нет возможности для продолжения процесса диалога между Белградом и Приштиной при содействии ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, сообщает Euractiv.

Его комментарии появились после того, как премьер-министр Косова Альбин Курти направил Боррелю и другим заинтересованным сторонам, включая США, Францию, Германию, Италию и Великобританию, мирный план из пяти пунктов.

"Мы не можем достичь прогресса в нормализации отношений, пока имеем дело с управлением кризисом. ЕС и США много инвестировали в нормализацию, и мы хотим видеть, как она продвигается", – подчеркнул Боррель в ответном письме Курти.

В письме Боррель отметил, что план Курти не включает "ключевые элементы, которые спровоцировали нынешний кризис", и призвал Приштину предпринять более решительные шаги для успокоения ситуации в соответствии с мерами, которых требуют страны-члены ЕС и американские партнеры.

Среди них – немедленное прекращение полицейских операций вокруг муниципальных объектов на севере, предоставление альтернативного места для временной работы новоизбранным мэрам, а также объявление досрочных местных выборов в четырех муниципалитетах на севере Косова, в которых также примут участие представители сербской общины.

"Только после установления мира и стабильности на севере Косова мы сможем сосредоточиться на нормализации через полное выполнение обеими сторонами соглашения о пути к нормализации и имплементационного приложения", – написал Боррель.

Он подчеркнул, что работа над созданием Ассоциации сербских муниципалитетов в Косове должна начаться "без каких-либо дальнейших задержек или предварительных условий".

"Я готов созвать встречу на высоком уровне с президентом [Сербии] Вучичем при условии, что вы готовы принять необходимые меры для деэскалации и проложить путь к новым местным выборам. Если вы готовы предпринять необходимые шаги, встреча может быть организована быстро", – добавил Боррель.

Между Сербией и Косовом в последние недели обострилась напряженность из-за протестов в северных косовских муниципалитетах, населенных преимущественно сербами, где при крайне низкой явке – в районе 4% – состоялись местные выборы.

Протесты сербов привели к столкновениям с участием миротворцев НАТО в Косове, а также обвинениям в сторону Приштины со стороны Запада из-за отказа идти на деэскалацию.

Накануне ЕС приостановил визиты высокого уровня и финансовую поддержку Косову из-за неспособности Приштины достичь деэскалации на севере страны.

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