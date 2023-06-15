У Румунії відкрився перший за 50 років новий аеропорт

У румунському місті Брашов 15 червня відкрився новий аеропорт Брашов-Гимбав – це перший новий аеропорт у країні за останні 50 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Romania TV.

15 червня новий аеропорт прийняв перший літак з Бухареста. Пасажирів вітали червоною доріжкою.

Голова Сенату і експрем’єр Ніколає Чуке також взяв участь у відкритті аеропорту, разом з Адріаном Вешта, призначеним міністром розвитку.

Роботи з будівництва аеропорту розпочалися навесні 2020 року і коштували близько 140 мільйонів євро.

Перші комерційні рейси цього ж дня виконає авіакомпанія Dan-Air до Штутгарта.

З нового аеропорту виконуватимуться чартерні рейси від авіакомпанії Aegean Airlines до Іракліона і від Animawings до Анталії. Dan-Air регулярно літатиме до Барселони, Брюсселя, Будапешта, Лондона, Мілана, Мюнхена, Нюрнберга і Штутгарта. Восени 2023 року авіакомпанія Wizz Air почне польоти в Дортмунд і Лондон.

Також в листопаді 2022 року голова Ради повіту Брашов Адріан Вештя заявив, що одним із напрямків, які виконуватимуться з міжнародного аеропорту Брашов-Гимбав, може стати авіарейс Брашов – Кишинів.

Також 15 червня буде введена в експлуатацію лінія A1 – перша лінія громадського транспорту до міжнародного аеропорту Брашов-Гимбав.

"Гарна новина для жителів Брашова: з відкриттям аеропорту, 15 червня, ми запускаємо першу транспортну лінію до нього, експрес-лінію A1, яка відправлятиметься з залізничного вокзалу Брашова і матиме станції в Громадському центрі, Лівада Постей, Бартоломеу та аеропорту Брашов – Гімбав. На першому етапі ми матимемо 13 таких відправлень, відповідно до розкладу польотів. Таким чином, ця лінія буде працювати з 15 червня і підтримає жителів Брашова, які будуть літати з аеропорту Брашова, і туристів, які відвідають нас", – сказала віцемер Брашова Флавія Богіу.

Нагадаємо, 27 квітня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький офіційно відкрив аеропорт Варшава-Радом, розташований приблизно за 100 кілометрів від польської столиці.