В Румынии открылся первый за 50 лет новый аэропорт

В румынском городе Брашов 15 июня открылся новый аэропорт Брашов-Гимбав – это первый новый аэропорт в стране за последние 50 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Romania TV.

15 июня новый аэропорт принял первый самолет из Бухареста. Пассажиров приветствовали красной дорожкой.

Председатель Сената и экс-премьер Николае Чукэ также принял участие в открытии аэропорта, вместе с Адрианом Вешта, назначенным министром развития.

Работы по строительству аэропорта начались весной 2020 года и стоили около 140 миллионов евро.

Первые коммерческие рейсы в этот же день выполнит авиакомпания Dan-Air в Штутгарт.

Из нового аэропорта будут выполняться чартерные рейсы от авиакомпании Aegean Airlines в Ираклион и от Animawings в Анталию. Dan-Air будет регулярно летать в Барселону, Брюссель, Будапешт, Лондон, Милан, Мюнхен, Нюрнберг и Штутгарт. Осенью 2023 года авиакомпания Wizz Air начнет полеты в Дортмунд и Лондон.

Также в ноябре 2022 года председатель Совета уезда Брашов Адриан Вештя заявил, что одним из направлений, которые будут выполняться из международного аэропорта Брашов-Гимбав, может стать авиарейс Брашов – Кишинев.

Также 15 июня будет введена в эксплуатацию линия A1 – первая линия общественного транспорта до международного аэропорта Брашов-Гимбав.

"Хорошая новость для жителей Брашова: с открытием аэропорта, 15 июня, мы запускаем первую транспортную линию к нему, экспресс-линию A1, которая будет отправляться с железнодорожного вокзала Брашова и будет иметь станции в Общественном центре, Ливада Постей, Бартоломеу и аэропорту Брашов-Гимбав. На первом этапе мы будем иметь 13 таких отправлений, в соответствии с расписанием полетов. Таким образом, эта линия будет работать с 15 июня и поддержит жителей Брашова, которые будут летать из аэропорта Брашова, и туристов, которые посетят нас", – сказала вице-мэр Брашова Флавия Богиу.

Напомним, 27 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий официально открыл аэропорт Варшава-Радом, расположенный примерно в 100 км от польской столицы.