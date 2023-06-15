Косово усилило контроль на границе с Сербией

Премьер-министр Косова Альбин Курти заявил об усилении контроля на границе с Сербией после ареста сербскими силами трех косовских полицейских.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На пограничном переходе Мердар, крупнейшем между Косовом и Сербией, в четверг утром выстроилась длинная очередь из грузовиков после решения Косова запретить въезд на свою территорию грузовикам с сербскими номерами и сербским товарам.

Репортер Reuters видел, как небольшие автомобили с сербскими номерами пересекали границу, несмотря на заявление правительства о запрете въезда всех транспортных средств, включая легковые автомобили.

"По соображениям безопасности мы немедленно усилили пограничный контроль на границе с Сербией", – заявил Курти на пресс-конференции в четверг.

"Мы требуем немедленного освобождения трех похищенных полицейских и призываем международное сообщество осудить акт агрессии Сербии", – сказал Курти.

Президент Сербии Александар Вучич, который заявил, что трое косовских полицейских были арестованы в глубине сербской территории, встретился с послами США, Италии, Франции, Германии и Великобритании, известными как группа "Квинта".

"Я говорил с представителями ЕС и группы "Квинта". Я попросил их сделать все, что в их силах, чтобы помешать Курте начать новую войну на Балканах", – написал Вучич в своем аккаунте в Instagram после встречи.

В среду Европейский Союз заявил, что согласовал карательные меры в отношении правительства Курти, обвинив его в неспособности принять меры для разрядки кризиса.

Между Сербией и Косовом в последние недели обострилась напряженность из-за протестов в северных косовских муниципалитетах, населенных преимущественно сербами, где при крайне низкой явке – в районе 4% – состоялись местные выборы.

Протесты сербов привели к столкновениям с участием миротворцев НАТО в Косове, а также обвинений в сторону Приштины со стороны Запада из-за отказа идти на деэскалацию.

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