Резніков пообіцяв Бельгії розслідувати ймовірне використання її зброї в Росії – ЗМІ

Міністри оборони України та Бельгії Олексій Резніков і Людівін Дедондер у кулуарах міністерського засідання НАТО в Брюсселі обговорили ймовірне використання бельгійської зброї на території Росії.

Про це стало відомо агентству Belga, повідомляє "Європейська правда".

За даними джерела агенції в оточенні Дедондер, під час зустрічі Резніков підтвердив, що отримав звернення бельгійської сторони щодо можливої появи бельгійської зброї в Росії, й "розпочато розслідування".

Український міністр запевнив бельгійську колегу, що зв'яжеться з нею після завершення розслідування, додав співрозмовник Belga.

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо повідомив, що його країна звернеться до України за роз'ясненнями щодо повідомлень про те, що гвинтівки бельгійського виробництва використовувалися на західному кордоні Росії.

Нагадаємо, за даними The Washington Post, бійці "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України і наприкінці травня вторглися в Бєлгородську область, користувалися щонайменше чотирма тактичними транспортними засобами, переданими раніше Україні західними державами.

Йдеться зокрема про броньовані машини з посиленим протимінним захистом класу MRAP, а також гвинтівки виробництва Чехії та Бельгії і щонайменше один протитанковий гранатомет AT-4, яким часто користуються американські та загалом західні військові.