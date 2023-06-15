Министры обороны Украины и Бельгии Алексей Резников и Людивин Дедондер в кулуарах министерского заседания НАТО в Брюсселе обсудили вероятное использование бельгийского оружия на территории России.

Об этом стало известно агентству Belga, сообщает "Европейская правда".

По данным источника агентства в окружении Дедондер, во время встречи Резников подтвердил, что получил обращение бельгийской стороны относительно возможного появления бельгийского оружия в России, и "начато расследование".

Украинский министр заверил бельгийскую коллегу, что свяжется с ней после завершения расследования, добавил собеседник Belga.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил, что его страна обратится к Украине за разъяснениями относительно сообщений о том, что винтовки бельгийского производства использовались на западной границе России.

Напомним, по данным The Washington Post, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые воюют на стороне Украины и в конце мая вторглись в Белгородскую область, пользовались по меньшей мере четырьмя тактическими транспортными средствами, переданными ранее Украине западными государствами.

Речь идет, в частности, о бронированных машинах с усиленной противоминной защитой класса MRAP, а также винтовки производства Чехии и Бельгии и по меньшей мере один противотанковый гранатомет AT-4, которым часто пользуются американские и в целом западные военные.