Швейцарія зробила ще один крок до списання й продажу Німеччині 25 танків Leopard

Національні збори – нижня палата парламенту Швейцарії – в середу підтримала дозвіл продати Німеччині 25 із 96 списаних бойових танків Leopard 2 попри строгі експортні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blick.

Швейцарські депутати більшістю голосів – 132 проти 59 – підтримали рішення вивести з експлуатації 25 Leopard 2, що відкриває шлях до їхнього продажу виробнику – німецькому збройовому концерну Rheinmetall.

Відповідну ініціативу, висунуту минулого місяця урядом Швейцарії, ще має розглянути верхня палата парламенту – Рада кантонів.

Ще в березні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і німецький міністр економіки Роберт Габек звернулись до віцепрезидентки Швейцарії Віоли Амхерд із проханням схвалити продаж 96 списаних танків Leopard 2 концерну Rheinmetall.

Йдеться про немодернізовані танки Leopard 2A4, які швейцарська армія нині фактично не використовує – вони перебувають на зберіганні.

Німецькі урядовці тоді наголошували, що танки, які планується придбати у Швейцарії, не будуть передані Україні, а використовуватимуться для зміцнення обороноздатності європейських країн.

Швейцарію критикують за те, що вона забороняє іншим державам передавати Києву вироблену в неї зброю з міркувань нейтралітету. Це стосується і Німеччини, яка не може постачати Україні боєприпаси до самохідних установок Gepard.

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