Швейцария сделала еще один шаг к списанию и продаже Германии 25 танков Leopard

Национальное собрание – нижняя палата парламента Швейцарии – в среду поддержало разрешение продать Германии 25 из 96 списанных боевых танков Leopard 2 несмотря на строгие экспортные ограничения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blick.

Швейцарские депутаты большинством голосов – 132 против 59 – поддержали решение вывести из эксплуатации 25 Leopard 2, что открывает путь к их продаже производителю – немецкому оружейному концерну Rheinmetall.

Соответствующую инициативу, выдвинутую в прошлом месяце правительством Швейцарии, еще должна рассмотреть верхняя палата парламента – Совет кантонов.

Еще в марте министр обороны Германии Борис Писториус и немецкий министр экономики Роберт Хабек обратились к вице-президенту Швейцарии Виоле Амхерд с просьбой одобрить продажу 96 списанных танков Leopard 2 концерну Rheinmetall.

Речь идет о немодернизированных танках Leopard 2A4, которые швейцарская армия сейчас фактически не использует – они находятся на хранении.

Немецкие чиновники тогда отмечали, что танки, которые планируется приобрести у Швейцарии, не будут переданы Украине, а будут использоваться для укрепления обороноспособности европейских стран.

Швейцарию критикуют за то, что она запрещает другим государствам передавать Киеву произведенное у нее оружие из соображений нейтралитета. Это касается и Германии, которая не может поставлять Украине боеприпасы к самоходным установкам Gepard.

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