Чому справа про викрадення Путіним дітей є дуже важливою і чи готує МКС інші розслідування

Вранці 6 червня РФ вкотре шокувала світ, підірвавши дамбу Каховської ГЕС і створивши гуманітарну та екологічну катастрофу.

Цей злочин знову викликав логічне запитання: чи настане той день, коли керівництву Росії та виконавцям незчисленних злочинів проти українців доведеться відповісти за свої дії не тільки на полі бою, а й перед судом?

"ЄвроПравда" шукала відповідь на це (і не тільки) запитання під час поїздки до Гааги – "судової столиці Європи", де розташовані, зокрема, Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд.

Про враження від зустрічей, які проходили у режимі не під запис, ви можете почути у відеодискусії нашої журналістки Марії Ємець та редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка. Текстова версія розмови – у матеріалі Гаага готує новини. Чому ордер МКС для Путіна може призвести навіть до справи щодо геноциду.

У березні 2023 року Україна побачила перший потужний сигнал про те, що міжнародне правосуддя живе та зовсім не бездіяльне. Міжнародний кримінальний суд на запит прокурора МКС видав ордер на арешт президента Путіна та російської "дитячої омбудсменки" Марії Львової-Бєлової за їхню роль у незаконній депортації (а простіше кажучи – у викраденні) українських дітей з окупованих територій.

Хоча шанси заарештувати і доставити Путіна до Гааги поки вкрай незначні, а судити його заочно в Міжнародному кримінальному суді (МКС) неможливо, цей ордер недарма називають історичним.

Це другий в історії цього суду ордер щодо чинного глави держави та перший – щодо президента ядерної держави і великого геополітичного гравця.

Та дуже важливо, що справа проти Путіна та Львової-Бєлової у майбутньому може розширитися до звинувачень у геноциді і охопити більше представників російської верхівки.

Попри масштаби війни Росії проти України та прямі погрози "денацифікувати" всіх, хто себе ідентифікує як українців, звинувачення у геноциді проти когось із верхівки РФ поки видаються далекою перспективою.

У співрозмовників ЄП у Гаазі запитання з цього приводу викликали різну реакцію – від обережних припущень, що це реально, до нерозуміння і скепсису.

Справа Путіна та Львової-Бєлової про незаконну депортацію дітей має особливу вагу через те, що у Конвенції про запобігання геноциду "насильницька передача дітей захищеної групи до іншої групи" є однією з можливих складових злочину геноциду, якщо це роблять з наміром "знищити повністю або частково національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку".

Хай би як не хотілося новин, про нові провадження та ордери на арешт до останнього знатимуть лише у команді прокурора Міжнародного кримінального суду.

Деталі тримають у таємниці і з метою безпеки постраждалих та свідків, і для того, щоб мати максимальний ефект несподіванки. У Гаазі інсайди, які потрапляють у ЗМІ ще до рішення – доволі рідкісна річ.

Втім, певні очікування можна сформувати і без інформації "з-за лаштунків".

Цілком ймовірно, що у пріоритеті будуть і найгучніші та найкраще зафільмовані злочини росіян у Маріуполі, зокрема свідомий авіаудар по Драмтеатру, що був укриттям для цивільних містян, та пологовому будинку. Щодо останнього глава МЗС РФ Сергєй Лавров прямо визнав відповідальність Росії, хоч і наполягав, що це була військова ціль.

Підрив Каховської ГЕС вочевидь також увійде до списку пріоритетних розслідувань, адже справді йдеться про катастрофу давно не бачених масштабів, наслідки якої не обмежуються кордонами України. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що генпрокурор України вже направив до МКС відповідне звернення, і "робота вже почалася".

У фокусі уваги майже точно будуть ключові російські пропагандисти.

Докладніше – у матеріалі Марії Ємець Гаага готує новини. Чому ордер МКС для Путіна може призвести навіть до справи щодо геноциду.