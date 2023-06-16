В чем важность дела о похищении Путиным детей и готовит ли МУС другие расследования

Утром 6 июня РФ в очередной раз шокировала мир, взорвав дамбу Каховской ГЭС и создав гуманитарную и экологическую катастрофу.

Это преступление снова вызвало логичный вопрос: наступит ли тот день, когда руководству России и исполнителям бесчисленных преступлений против украинцев придется ответить за свои действия не только на поле боя, но и перед судом?

"ЕвроПравда" искала ответ на этот (и не только) вопрос во время поездки в Гаагу – "судебную столицу Европы", где расположены, в частности, Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

О впечатлениях от встреч, которые проходили в режиме не под запись, вы можете услышать в видеодискуссии нашей журналистки Марии Емец и редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко. Текстовая версия разговора – в материале Гаага готовит новости. Почему ордер МУС для Путина может привести даже к делу о геноциде.

В марте 2023 года Украина увидела первый мощный сигнал о том, что международное правосудие живет и вовсе не бездействует. Международный уголовный суд по запросу прокурора МУС выдал ордер на арест президента Путина и российского "детского омбудсмена" Марии Львовой-Беловой за их роль в незаконной депортации (а проще говоря – в похищении) украинских детей с оккупированных территорий.

Хотя шансы арестовать и доставить Путина в Гаагу пока крайне незначительны, а судить его заочно в Международном уголовном суде (МУС) невозможно, этот ордер недаром называют историческим.

Это второй в истории этого суда ордер в отношении действующего главы государства и первый – в отношении президента ядерной державы и крупного геополитического игрока.

Но очень важно, что дело против Путина и Львовой-Беловой в будущем может расшириться до обвинений в геноциде и охватить больше представителей российской верхушки.

Несмотря на масштабы войны России против Украины и прямые угрозы "денацифицировать" всех, кто себя идентифицирует как украинцев, обвинения в геноциде против кого-то из верхушки РФ пока кажутся далекой перспективой.

У собеседников ЕП в Гааге вопросы по этому поводу вызвали разную реакцию – от осторожных предположений, что это реально, до непонимания и скепсиса.

Дело Путина и Львовой-Беловой о незаконной депортации детей имеет особый вес из-за того, что в Конвенции о предотвращении геноцида "насильственная передача детей защищенной группы в другую группу" является одной из возможных составляющих преступления геноцида, если это делают с намерением "уничтожить полностью или частично национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую".

Как бы ни хотелось новостей, о новых производствах и ордерах на арест до последнего будут знать только в команде прокурора Международного уголовного суда.

Детали держат в тайне и в целях безопасности пострадавших и свидетелей, и для того, чтобы иметь максимальный эффект неожиданности. В Гааге инсайды, которые попадают в СМИ еще до решения – довольно редкая вещь.

Впрочем, определенные ожидания можно сформировать и без информации "из-за кулис".

Вполне вероятно, что в приоритете будут и самые громкие и лучше всего снятые преступления россиян в Мариуполе, в частности сознательный авиаудар по Драмтеатру, который был укрытием для гражданских горожан, и роддому. Относительно последнего глава МИД РФ Сергей Лавров прямо признал ответственность России, хотя и настаивал, что это была военная цель.

Подрыв Каховской ГЭС очевидно также войдет в список приоритетных расследований, ведь речь действительно идет о катастрофе давно не виданных масштабов, последствия которой не ограничиваются границами Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что генпрокурор Украины уже направил в МУС соответствующее обращение, и "работа уже началась".

В фокусе внимания почти точно будут ключевые российские пропагандисты.

Подробнее – в материале Марии Емец Гаага готовит новости. Почему ордер МУС для Путина может привести даже к делу о геноциде.