Переможці виборів у Фінляндії узгодили урядову програму

Глава переговорів з формування нового уряду Фінляндії Петтері Орпо пізно ввечері у четвер повідомив про завершення роботи над урядовою програмою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

За його словами, програма буде оприлюднена в п'ятницю. Пресконференція відбудеться у другій половині дня.

Орпо подякував учасникам переговорного процесу, який тривав понад шість тижнів. У ньому взяли участь, крім Коаліційної партії, також "Справжні фіни", Шведська народна партія і "Християнські демократи".

Також глави інших партій, Ріікка Пурра ("Справжні фіни"), Анна-Мая Генрікссон (ШНП) і Сарі Ессайя ("Християнські демократи"), висловили своє задоволення.

За словами Орпо, часи зараз важкі, але він упевнений у майбутньому уряду.

"Час, витрачений зараз, окупиться", – заявив Орпо.

Серед головних питань на переговорах були заходи з балансування економіки в розмірі шести мільярдів євро, фінансування послуг соцздоров'я і скорочення фінансової допомоги країнам, що розвиваються.

Нагадаємо, триває сьомий тиждень перемовин після парламентських виборів у Фінляндії. Уряд намагаються сформувати "Національна коаліція", "Справжні фіни", Шведська народна партія та християнські демократи.

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