Победители выборов в Финляндии согласовали правительственную программу
Глава переговоров по формированию нового правительства Финляндии Петтери Орпо поздно вечером в четверг сообщил о завершении работы над правительственной программой.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.
По его словам, программа будет обнародована в пятницу. Пресс-конференция состоится во второй половине дня.
Орпо поблагодарил участников переговорного процесса, который длился более шести недель. В нем приняли участие, кроме Коалиционной партии, также "Настоящие финны", Шведская народная партия и "Христианские демократы".
Также главы других партий, Риикка Пурра ("Настоящие финны"), Анна-Мая Хенрикссон (ШНП) и Сари Эссайя ("Христианские демократы"), выразили свое удовлетворение.
По словам Орпо, времена сейчас трудные, но он уверен в будущем правительства.
"Время, потраченное сейчас, окупится", – заявил Орпо.
Среди главных вопросов на переговорах были меры по балансировке экономики в размере шести миллиардов евро, финансирование услуг соцздрава и сокращение финансовой помощи развивающимся странам.
Напомним, продолжается седьмая неделя переговоров после парламентских выборов в Финляндии. Правительство пытаются сформировать "Национальная коалиция", "Настоящие финны", Шведская народная партия и христианские демократы.
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