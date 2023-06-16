Біля популярного замку у Німеччині в результаті нападу загинула туристка

Одна з двох туристок, на яких напав американець біля всесвітньо відомого замку Нойшванштайн на півдні Німеччини, померла.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

21-річна дівчина, яку довелося доставити в лікарню вертольотом, померла вночі від отриманих серйозних травм, в той час як її 22-річна супутниця все ще перебуває в лікарні, йдеться в заяві місцевої поліції.

За даними поліції, жінки зустріли на стежці біля мосту Марієнбрюкке 30-річного американського туриста, який привів їх до прихованої стежки, що веде до оглядового майданчика.

Потім чоловік напав на 21-річну дівчину, повідомила поліція, а коли втрутилася її супутниця, чоловік став душити її і зіштовхнув з крутого схилу.

"Згідно з початковими відомостями, слід припустити спробу сексуального злочину на шкоду 21-річній дівчині", – йдеться в заяві поліції.

Підозрюваний був заарештований незабаром після цього, після масштабної поліцейської операції в середу вдень, додали правоохоронці.

Кримінальна поліція взяла на себе розслідування замаху на вбивство і вбивства, а також сексуального злочину, і в даний час зосередилася на реконструкції того, як саме стався інцидент.

Замок Нойшванштайн, розташований приблизно за 105 км на південний захід від Мюнхена, є одним з найпопулярніших туристичних напрямків у Європі.

Згідно з інформацією на сайті замку, щорічно його відвідують близько 1,4 мільйона людей, а в літні місяці замок налічує в середньому понад 6 тисяч відвідувачів щодня.