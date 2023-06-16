Возле популярного замка в Германии в результате нападения погибла туристка

Одна из двух туристок, на которых напал американец возле всемирно известного замка Нойшванштайн на юге Германии, умерла.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

21-летняя девушка, которую пришлось доставить в больницу вертолетом, умерла ночью от полученных серьезных травм, в то время как ее 22-летняя спутница все еще находится в больнице, говорится в заявлении местной полиции.

По данным полиции, женщины встретили на тропе возле моста Мариенбрюкке 30-летнего американского туриста, который привел их к тайной тропе, ведущей к смотровой площадке.

Затем мужчина напал на 21-летнюю девушку, сообщила полиция, а когда вмешалась ее спутница, мужчина стал душить ее и столкнул с крутого склона.

"Согласно первоначальным сведениям, следует предположить попытку сексуального преступления против 21-летней девушки", – говорится в заявлении полиции.

Подозреваемый был арестован вскоре после этого, после масштабной полицейской операции в среду днем, добавили правоохранители.

Уголовная полиция взяла на себя расследование покушения на убийство и убийства, а также сексуального преступления, и в настоящее время сосредоточилась на реконструкции того, как именно произошел инцидент.

Замок Нойшванштайн, расположенный примерно в 105 км к юго-западу от Мюнхена, является одним из самых популярных туристических направлений в Европе.

Согласно информации на сайте замка, ежегодно его посещают около 1,4 миллиона человек, а в летние месяцы замок насчитывает в среднем более 6 тысяч посетителей ежедневно.