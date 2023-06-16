Франція обіцяє прискорити постачання Литві гаубиць Caesar нового покоління

Франція пообіцяла прискорити постачання в Литву колісних самохідних 155-мм гаубиць нового покоління Caesar Mark II.

Про це йшлося на зустрічі міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню, повідомляє "Європейська правда".

"Я вітаю успішну практичну співпрацю між нашими артилерійськими фахівцями. З придбанням французьких гаубиць Caesar ми значно посилюємо можливості наших Збройних сил. Це особливо важливо зараз, коли ми прийняли рішення про розвиток національної дивізії", – зазначив Анушаускас.

Литва долучилася до програми розробки Caesar Mark II минулого року. Це буде модернізована версія колісної артилерійської системи Caesar, що використовується у французьких збройних силах.

Міноборони Литви

Міноборони Литви планує витратити близько 110-150 мільйонів євро на весь проєкт. Ці кошти будуть використані як на розробку і придбання систем, так і на їх розгортання в Збройних силах Литви.

Термін постачання гаубиць литовській армії – 2027 рік, однак Франція пообіцяла прискорити процес.

Нагадаємо, на початку червня повідомлялося, що Литва і Польща ведуть переговори про тіснішу співпрацю у сфері військового співробітництва.