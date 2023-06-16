Франция обещает ускорить поставки Литве гаубиц Caesar нового поколения

Франция пообещала ускорить поставки в Литву колесных самоходных 155-мм гаубиц нового поколения Caesar Mark II.

Об этом шла речь на встрече министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню, сообщает "Европейская правда".

"Я приветствую успешное практическое сотрудничество между нашими артиллерийскими специалистами. С приобретением французских гаубиц Caesar мы значительно усиливаем возможности наших Вооруженных сил. Это особенно важно сейчас, когда мы приняли решение о развитии национальной дивизии", – отметил Анушаускас.

Литва присоединилась к программе разработки Caesar Mark II в прошлом году. Это будет модернизированная версия колесной артиллерийской системы Caesar, используемой во французских вооруженных силах.

Минобороны Литвы

Минобороны Литвы планирует потратить около 110-150 миллионов евро на весь проект. Эти средства будут использованы как на разработку и приобретение систем, так и на их развертывание в Вооруженных силах Литвы.

Срок поставки гаубиц литовской армии – 2027 год, однако Франция пообещала ускорить процесс.

Напомним, в начале июня сообщалось, что Литва и Польша ведут переговоры о более тесном сотрудничестве в сфере военного сотрудничества.