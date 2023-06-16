НАТО усилит противовоздушную оборону на восточном фланге

Министры стран Североатлантического альянса на встрече перед саммитом в Вильнюсе договорились о новой ротационной модели для средств ПВО и ПРО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщается в коммюнике по итогам встречи.

В тексте отмечается, что на саммите в Вильнюсе союзники примут решение для дальнейшего усиления сдерживания и обороны, включая новые региональные планы, и что у Альянса будет более 300 тысяч военных в высокой готовности.

"Министры также согласовали новую ротационную модель для противовоздушной и противоракетной обороны", – говорится в коммюнике.

Минобороны Эстонии в своем заявлении отметило, что это будет означать усиление защиты неба на восточном фланге.

"Усиленная противовоздушная оборона в контексте этой договоренности означает, что в дополнение к эффективной противовоздушной обороне с истребителями на восточном фланге НАТО будет происходить ротация подразделений со средствами "земля-воздух". Сейчас на основании двустороннего соглашения в Эстонии есть испанские системы NASAMS, и согласно новой модели мы можем начинать планировать следующие ротации", – пояснил министр обороны Ханно Певкур.

Кроме того, на встрече договорились повысить целевые показатели для боеприпасов, как особенно важные на поле боя, и пересмотрели План действий по оборонной промышленности, чтобы нарастить общую способность и увеличить совместимость оружия.

"Генсек НАТО выразил ожидания, что союзники согласятся на более амбициозные обязательства по инвестициям в оборону на саммите в Вильнюсе, с 2% ВВП как нижним, а не верхним показателем", – отмечают в коммюнике пресс-службы Альянса.

Напомним, Великобритания, Дания, Нидерланды и США совместно пообещали Украине сотни ракет для ПВО, а Германия – еще 64 управляемые ракеты для Patriot.

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