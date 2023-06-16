Турция сменила посла в Украине
Пятница, 16 июня 2023, 19:25
Новым послом Турции в Украине станет кадровый дипломат Мустафа Левент Билген.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
О назначении нового турецкого посла в Украине объявили вместе с рядом других дипломатических назначений, в частности изменения послов в России, Франции, Испании и Польше.
Мустафа Левент Билген родился в Анкаре в 1966 году, а в 1995 году поступил на службу в Министерство иностранных дел Турции, где работал на различных должностях.
Среди прочего, он возглавлял консульство Турции в Торонто и Нью-Йорке, а в 2014-2016 годах был послом в Объединенных Арабских Эмиратах.
С 2017 года Билген был советником Министерства иностранных дел Турции, а в 2018-2019 годах был советником парламентской комиссии по иностранным делам.
Предыдущий посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере был в должности с января 2019 года.
Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг провел первый телефонный разговор с новоназначенным главой МИД Турции Хаканом Фиданом.