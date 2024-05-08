Cтала відома дата слухань у ЄСПЛ за великою справою щодо окупованого Донбасу

Наступні усні слухання у міждержавній справі в ЄСПЛ "Україна та Нідерланди проти РФ" щодо порушень прав людини на окупованих територіях Донбасу відбудуться 12 червня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України, пише "Європейська правда".

12 червня у ЄСПЛ відбудуться усні слухання у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Російської Федерації" за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 та 11055/22.

Нагадаємо, у даній справі суд розглядає колективну скаргу України та Нідерландів проти РФ у тому, що вона після окупації Донбасу у 2014 році системно порушувала права людини на цих територіях, або не розслідувала скоєні там порушення, і як держава-окупант повинна нести відповідальність за події на цій території.

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У Мін’юсті нагадали, що у 2023 році суд визнав прийнятним міждержавний позов та об’єднав дві окремі справи – "Україна та Нідерланди проти Росії" за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 (щодо Донбасу) та "Україна проти Росії" за заявою № 11055/22 (щодо повномасштабного вторгнення) – в одне провадження "Україна та Нідерланди проти Росії" за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 та 11055/22.

"Протягом 2023 року ми забезпечили та завершили письмову процедуру подання позицій та доказів для розгляду справи по суті. Це пришвидшило рух справи, яка вже 29 травня 2024 року має бути передана на розгляд одночасно щодо прийнятності та по суті", — зазначила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

Вона нагадала, що до справи щодо повномасштабного вторгнення приєднались 26 країн та 1 неурядова організація.

Сокоренко зазначила, що спершу у ЄСПЛ хотіли призначати слухання на 29 травня, але потім з процедурних міркувань їх змістили на 12 червня.

Проміжне рішення від 25 січня 2023 року стало беззаперечною перемогою України, зокрема через чітке визначення того, що де-факто війна Росії проти України триває з 2014, а не 2022 року.

Як відомо, Європейський суд з прав людини вирішив і далі розглядати позови проти РФ, попри її виключення з Ради Європи невдовзі після початку повномасштабної війни.

У Мін'юсті України кажуть, що Росія продовжує цікавитися провадженнями проти неї у Європейському суді з прав людини, хоча публічно заявляє протилежне.

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