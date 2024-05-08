ЄС впевнений, що його санкції проти Росії виконують свою функцію

У Єврокомісії вважають, що запроваджені за повномасштабну агресію Росії санкції ЄС впоралися зі своїм головним завданням.

Про це на брифінгу в Брюсселі у середу заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Речник зауважив, що метою європейських санкцій є не обвалити російську економіку, а, разом з іншими інструментами, ускладнити Владіміру Путіну можливість посилювати свою агресію проти України.

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"Хоча санкції є середньо- та довгостроковим заходом, який демонструє свою повну ефективність лише у середньо- і довгостроковій перспективі, ми вже можемо сказати, що санкції насправді працюють. Тому що Путін не досягнув жодної зі своїх цілей, з якими він почав цю незаконну агресію проти України", – сказав Стано.

Він зазначив, що Путін хотів захопити Київ за три дні та зруйнувати Україну і знищити український народ.

"Та Україна відбилася, з підтримкою ЄС. І єдине, що залишається Путіну – це підступно обстрілювати ракетами та дронами цивільні цілі по всій Україні та вести довгу війну на виснаження на Сході України", – зауважив речник.

Стано також запевнив, що участь кількох дипломатів ЄС у так званій "інавгурації" Путіна у вівторок не ставить під сумнів позицію Євросоюзу про підтримку України, та пояснив, чому для ЄС Путін все ще "президент".