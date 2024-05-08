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У Бельгії рекомендують закривати на ніч аеропорт Брюсселя

Новини — Середа, 8 травня 2024, 15:06 — Андрій Синявський

Вища рада охорони здоров'я Бельгії заявила, що авіаційний шум та забруднення повітря, спричинені злетом і посадкою літаків у аеропорту Брюсселя в Завентемі, негативно впливають на здоров'я місцевих жителів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє VRT.

Відомство виступило за заборону нічних рейсів в аеропорту Брюсселя з 23:00 вечора до 7:00 ранку, а також рекомендувало ще більше знизити існуючі стандарти нічних польотів та авіаційного шуму.

Крім того, воно запропонувало зменшити концентрацію рейсів, які відбуваються рано вранці або пізно ввечері.

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За даними Ради охорони здоров'я, від авіаційного шуму та забруднення повітря прямо чи опосередковано постраждали близько 160 тисяч осіб.

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Вона встановила, що негативний вплив на здоров'я людей, які живуть навколо аеропорту, призводить до порушення сну, труднощів з навчанням у дітей, підвищеним кров'яним тиском, серцево-судинним захворюванням та навіть депресії.

Рада також рекомендувала провести нові дослідження, щоб краще зрозуміти вплив аеропорту Брюсселя на здоров'я людей, а також виступила за прозору комунікацію між усіма залученими сторонами: урядом, органами влади, мешканцями, аеропортом та авіакомпаніями.

Реагуючи на рекомендації відомства, керівництво аеропорту Брюсселя зазначило, що за останні 20 років рівень шуму від літаків знизився приблизно на 60%, а нічні рейси необхідні для вантажних перевезень.

За його словами, певні види вантажів, такі як фармацевтична продукція або будівельні матеріали та запчастини для промисловості, залежать від часу, а деякі пасажирські рейси мають здійснюватися після 23:00 або з 6:00 для того, щоб підтримувати міжнародне сполучення.

Раніше авіакомпанія Finnair оголосив про призупинення усіх рейсів до естонського міста Тарту на один місяць через зафіксовані перешкоди в роботі глобальної системи позиціювання (GPS).

Перед цим два рейси Finnair були змушені повернутися до Гельсінкі після того, як перешкоди GPS не дозволили їм зайти на посадку в Тарту.

Згодом країни Балтії попередили, що глушіння GPS, в якому звинувачують Росії, може спричинити повітряну катастрофу.

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