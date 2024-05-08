У Бельгії рекомендують закривати на ніч аеропорт Брюсселя

Вища рада охорони здоров'я Бельгії заявила, що авіаційний шум та забруднення повітря, спричинені злетом і посадкою літаків у аеропорту Брюсселя в Завентемі, негативно впливають на здоров'я місцевих жителів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє VRT.

Відомство виступило за заборону нічних рейсів в аеропорту Брюсселя з 23:00 вечора до 7:00 ранку, а також рекомендувало ще більше знизити існуючі стандарти нічних польотів та авіаційного шуму.

Крім того, воно запропонувало зменшити концентрацію рейсів, які відбуваються рано вранці або пізно ввечері.

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За даними Ради охорони здоров'я, від авіаційного шуму та забруднення повітря прямо чи опосередковано постраждали близько 160 тисяч осіб.

Вона встановила, що негативний вплив на здоров'я людей, які живуть навколо аеропорту, призводить до порушення сну, труднощів з навчанням у дітей, підвищеним кров'яним тиском, серцево-судинним захворюванням та навіть депресії.

Рада також рекомендувала провести нові дослідження, щоб краще зрозуміти вплив аеропорту Брюсселя на здоров'я людей, а також виступила за прозору комунікацію між усіма залученими сторонами: урядом, органами влади, мешканцями, аеропортом та авіакомпаніями.

Реагуючи на рекомендації відомства, керівництво аеропорту Брюсселя зазначило, що за останні 20 років рівень шуму від літаків знизився приблизно на 60%, а нічні рейси необхідні для вантажних перевезень.

За його словами, певні види вантажів, такі як фармацевтична продукція або будівельні матеріали та запчастини для промисловості, залежать від часу, а деякі пасажирські рейси мають здійснюватися після 23:00 або з 6:00 для того, щоб підтримувати міжнародне сполучення.

Раніше авіакомпанія Finnair оголосив про призупинення усіх рейсів до естонського міста Тарту на один місяць через зафіксовані перешкоди в роботі глобальної системи позиціювання (GPS).

Перед цим два рейси Finnair були змушені повернутися до Гельсінкі після того, як перешкоди GPS не дозволили їм зайти на посадку в Тарту.

Згодом країни Балтії попередили, що глушіння GPS, в якому звинувачують Росії, може спричинити повітряну катастрофу.