У Лондоні проходить видовищний парад до "літнього" дня народження короля

У Лондоні проходить парад до "літнього" дня народження короля Чарльза ІІІ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Процесія вирушила від Букінгемського палацу близько 10 години ранку та рушила до площі Horse Guards, де проходить основна церемонія до королівського дня народження . Чарльз ІІІ їде верхи, і це перша така поява правлячого монарха Британії у процесії з 1986 року.

BBC

Разом із Чарльзом ІІІ у процесії прямують принц Уельський Вільям, принцеса Анна, граф Единбурзький, принц Едвард. У кінній колісниці їдуть королева Камілла та принцеса Уельська.

BBC

О 13-й годині за британським часом (15-00 за Києвом) очікують видовищне шоу авіації, у якому візьмуть участь близько 70 літаків, включно з екземплярами часів Другої світової війни.

BBC

У Британії встановилася традиція святкувати день народження монарха двічі: у реальну дату та влітку, коли погода найбільш сприятлива для видовищних масових заходів. Справжній день народження Чарльза ІІІ – у листопаді.

Нагадаємо, британського монарха Чарльза ІІІ коронували у Вестмінстерському абатстві 6 травня під час першої за останні сімдесят років подібної церемонії.

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