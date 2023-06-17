В Лондоне проходит парад к "летнему" дню рождения короля Чарльза III.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Процессия отправилась от Букингемского дворца около 10 часов утра и двинулась к площади Horse Guards, где проходит основная церемония к королевскому дню рождения. Чарльз III едет верхом, и это первое такое появление правящего монарха Британии в процессии с 1986 года.

BBC

Вместе с Чарльзом III в процессии следуют принц Уэльский Уильям, принцесса Анна, граф Эдинбургский, принц Эдвард. В конной колеснице едут королева Камилла и принцесса Уэльская.

BBC

В 13 часов по британскому времени (15-00 по Киеву) ожидают зрелищное шоу авиации, в котором примут участие около 70 самолетов, включая экземпляры времен Второй мировой войны.

BBC

В Британии установилась традиция праздновать день рождения монарха дважды: в реальную дату и летом, когда погода наиболее благоприятна для зрелищных массовых мероприятий. Настоящий день рождения Чарльза III – в ноябре.

Напомним, британского монарха Чарльза III короновали в Вестминстерском аббатстве 6 мая во время первой за последние семьдесят лет подобной церемонии.

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