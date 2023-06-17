Блінкен відповів на заяви Путіна про ядерну зброю в Білорусі

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував заяву президента РФ Владіміра Путіна щодо розміщення перших одиниць тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Про це він сказав на пресконференції у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bloomberg.

Блінкен зазначив, що США не бачать причин для коригування власної ядерної позиції.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", – сказав держсекретар.

Він також засудив самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка за "безвідповідальний, провокаційний вибір поступитися контролем над суверенітетом Білорусі всупереч волі білоруського народу".

Блінкен також нагадав, що Путін серед іншого виправдовував своє вторгнення в Україну бажанням гарантувати, що Київ не отримає ядерну зброю.

"Було б досить іронічно для президента Путіна зараз говорити про розміщення ядерної зброї на території сусідньої держави, зокрема ту, яка відмовилася від ядерної зброї, яка їй дісталася, коли розпався Радянський Союз", – зауважив він.

Напередодні Путін заявив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року.

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