Блинкен ответил на заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о размещении первых единиц тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Блинкен отметил, что США не видят причин для корректировки собственной ядерной позиции.

"Мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", – сказал госсекретарь.

Он также осудил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за "безответственный, провокационный выбор уступить контроль над суверенитетом Беларуси вопреки воле белорусского народа".

Блинкен также напомнил, что Путин среди прочего оправдывал свое вторжение в Украину желанием гарантировать, что Киев не получит ядерное оружие.

"Было бы довольно иронично для президента Путина сейчас говорить о размещении ядерного оружия на территории соседнего государства, в частности того, которое отказалось от ядерного оружия, которое ему досталось, когда распался Советский Союз", – отметил он.

Накануне Путин заявил, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательно перемещение завершится до конца года.

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