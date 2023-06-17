У Франції затримали підозрюваного у замаху на Макрона

У п’ятницю, 16 червня, у Франції правоохоронці затримали 20-річного теслю, якого підозрюють у замаху на президента країни Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Parisien.

Інцидент стався 27 квітня під час поїздки Макрона у департамент Ду, куди він відправився, щоб вшанувати пам’ять Туссена Лувертюра – одного із найзначніших лідерів Гаїтянської революції.

Інформація про поїздку Макрона просочилася в пресу, тож біля місця візиту французького президента зібралися протестувальники проти пенсійної реформи.

Активісти намагалися прорвати поліцейське оточення біля замку Шато де Жу, де перебував Макрон. Правоохоронці були змушені застосувати сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.

Після завершення церемонії, коли гелікоптер із Макроном на борту відлітав з місця, один із протестувальників кинув у нього димову шашку.

Після встановлення особи підозрюваного його затримали цього тижня вдома і помістили під варту.

Антитерористична прокуратура Франції почала розслідування у зв'язку зі спробою знищення гелікоптера, замаху на життя співробітників правоохоронних органів і замаху на життя президента, які перебували на його борту.

Чи могли чи дії справді загрожувати призвести до падіння гелікоптера, буде встановлено під час експертизи.

Підозрюваний зізнався у скоєному. Він пояснив, що цим жестом хотів "кинути виклик" Макрону і дати йому зрозуміти, що громадськість не згодна з його політикою.

Прокуратура наполягає на продовженні утримання підозрюваного під вартою і проведенні щодо нього психіатричної експертизи.

У квітні повідомлялося, що на тлі невдоволення пенсійною реформою підтримка президента Франції Еммануеля Макрона просіла до мінімуму за 5 років; за деякими опитуваннями, дві третини французів вважають помилкою його переобрання.

Читайте детальніше на цю тему у статті: Франція у вогні: як Макрон пішов на вкрай непопулярну реформу і куди це заведе країну.