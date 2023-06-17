Во Франции задержали подозреваемого в покушении на Макрона

В пятницу, 16 июня, во Франции правоохранители задержали 20-летнего плотника, которого подозревают в покушении на президента страны Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Инцидент произошел 27 апреля во время поездки Макрона в департамент Ду, куда он отправился, чтобы почтить память Туссена Лувертюра – одного из самых значительных лидеров Гаитянской революции.

Информация о поездке Макрона просочилась в прессу, поэтому у места визита французского президента собрались протестующие против пенсионной реформы.

Активисты пытались прорвать полицейское оцепление возле замка Шато де Жу, где находился Макрон. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

После завершения церемонии, когда вертолет с Макроном на борту улетал с места, один из протестующих бросил в него дымовую шашку.

После установления личности подозреваемого его задержали на этой неделе дома и поместили под стражу.

Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование в связи с попыткой уничтожения вертолета, покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушения на жизнь президента, которые находились на его борту.

Могли ли действия действительно угрожать привести к падению вертолета, будет установлено в ходе экспертизы.

Подозреваемый признался в содеянном. Он объяснил, что этим жестом хотел "бросить вызов" Макрону и дать ему понять, что общественность не согласна с его политикой.

Прокуратура настаивает на продлении содержания подозреваемого под стражей и проведении в отношении него психиатрической экспертизы.

В апреле сообщалось, что на фоне недовольства пенсионной реформой поддержка президента Франции Эммануэля Макрона просела до минимума за 5 лет; по некоторым опросам, две трети французов считают ошибкой его переизбрание.

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