У Латвії в ДТП потрапила військова техніка: є постраждалі

У Латвії на Ризькій окружній дорозі в районі Муценієкі сталася ДТП з військовою технікою, внаслідок якої постраждали двоє військовослужбовців Національних збройних сил країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.

У Державній пожежно-рятувальній службі повідомили, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю фури і важкої техніки.

Рятувальники, які прибули на місце події, констатували, що тягач із причепом, який перевозив всюдихід, перекинувся на бік. Також спалахнула пожежа площею 25 квадратних метрів.

На місці події працює 21 співробітник ДПРЗ, п'ять автоцистерн, водовоз і рятувальна машина.

За свідченням очевидців, у ДТП потрапила військова техніка. Цю інформацію підтвердили правоохоронці, зазначивши, що в аварію потрапив військовий тягач Scania, який перевозив у причепі всюдихід Bandvagn 206.

Постраждалі військовослужбовці були госпіталізовані. Одного після надання медичної допомоги вже виписали з лікарні. Стан другого оцінюють як стабільний.

Нагадаємо, у квітні у німецькій Баварії сталась аварія за участі кількох броньованих автомобілів американської армії.