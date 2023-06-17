В Латвии в ДТП попала военная техника: есть пострадавшие

В Латвии на Рижской окружной дороге в районе Муцениеки произошло ДТП с военной техникой, в результате которого пострадали двое военнослужащих Национальных вооруженных сил страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и тяжелой техники.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, констатировали, что тягач с прицепом, который перевозил вездеход, перевернулся на бок. Также вспыхнул пожар площадью 25 квадратных метров.

На месте происшествия работает 21 сотрудник ГПСЧ, пять автоцистерн, водовоз и спасательная машина.

По свидетельству очевидцев, в ДТП попала военная техника. Эту информацию подтвердили правоохранители, отметив, что в аварию попал военный тягач Scania, который перевозил в прицепе вездеход Bandvagn 206.

Пострадавшие военнослужащие были госпитализированы. Одного после оказания медицинской помощи уже выписали из больницы. Состояние второго оценивается как стабильное.

Напомним, в апреле в немецкой Баварии произошла авария с участием нескольких бронированных автомобилей американской армии.