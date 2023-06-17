Президентка Європаралменту зустрілася з "Пташкою" з "Азовсталі"

Президентка Європарламенту Роберта Метсола зустрілася із парамедикинею з "Азовсталі" Катериною Поліщук ("Пташка").

Про зустріч Метсола написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Така зворушлива мить зустрічі з Катериною Поліщук – співочою пташкою Маріуполя. Її пісні під час жахливої облоги Маріуполя стали символом стійкості України", – зазначила президентка Європарламенту.

Such a moving moment to meet @PtashkaAzovstal – The songbird of Mariupol.



Her songs during the horrific siege of Mariupol personified the resilience of Ukraine.



This young woman refused to give in, and defied the horror. Her story is that of her country: unbreakable.



🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/Ybl4unFXWW — Roberta Metsola (@EP_President) June 17, 2023

Метсола додала, що Катерина Поліщук "відмовилася здаватися і кинула виклик жаху".

"Її історія – це історія її країни: незламна", – наголосила Метсола.

Парамедикиня Катерина Поліщук знаходилася на маріупольському заводі "Азовсталь" під час облоги російских окупаційних військ. Відео з заводу, де вона співає повстанську пісню, викликав широкий резонанс.

У травні 2022 року Катерина Поліщук разом з іншими захисниками Маріуполя потрапила у російський полон.

У полоні вона дала інтерв’ю російським пропагандистам українською мовою, в якому заявила, що не жалкує про те, що пішла захищати Маріуполь.

Була звільнена в рамках обміну восени 2022 року.