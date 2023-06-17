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Президентка Європаралменту зустрілася з "Пташкою" з "Азовсталі"

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Субота, 17 червня 2023, 18:59

Президентка Європарламенту Роберта Метсола зустрілася із парамедикинею з "Азовсталі" Катериною Поліщук ("Пташка").

Про зустріч Метсола написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Така зворушлива мить зустрічі з Катериною Поліщук – співочою пташкою Маріуполя. Її пісні під час жахливої облоги Маріуполя стали символом стійкості України", – зазначила президентка Європарламенту.

Метсола додала, що Катерина Поліщук "відмовилася здаватися і кинула виклик жаху".

"Її історія – це історія її країни: незламна", – наголосила Метсола.

Парамедикиня Катерина Поліщук знаходилася на маріупольському заводі "Азовсталь" під час облоги російских окупаційних військ. Відео з заводу, де вона співає повстанську пісню, викликав широкий резонанс.

У травні 2022 року Катерина Поліщук разом з іншими захисниками Маріуполя потрапила у російський полон.

У полоні вона дала інтерв’ю російським пропагандистам українською мовою, в якому заявила, що не жалкує про те, що пішла захищати Маріуполь.

Була звільнена в рамках обміну восени 2022 року.

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