Президентка Європаралменту зустрілася з "Пташкою" з "Азовсталі"

Президентка Європарламенту Роберта Метсола зустрілася із парамедикинею з "Азовсталі" Катериною Поліщук ("Пташка").

Про зустріч Метсола написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Така зворушлива мить зустрічі з Катериною Поліщук – співочою пташкою Маріуполя. Її пісні під час жахливої облоги Маріуполя стали символом стійкості України", – зазначила президентка Європарламенту.

Such a moving moment to meet @PtashkaAzovstal – The songbird of Mariupol.



Her songs during the horrific siege of Mariupol personified the resilience of Ukraine.



This young woman refused to give in, and defied the horror. Her story is that of her country: unbreakable.



🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/Ybl4unFXWW