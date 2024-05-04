У Німеччині відомству, яке стежить за застосуванням санкцій, бракує персоналу

У Німеччині у відомстві, відповідальному за застосування санкцій проти російських олігархів, стає дедалі менше персоналу.

Це випливає з відповідей на запит депутата від Лівої партії Крістіана Ґьорке, які є в розпорядженні T-Online, повідомляє "Європейська правда".

Так, із 92 запланованих посад у центральному офісі з виконання санкцій заповнена лише 41, тоді як влітку минулого року їх було 58.

Кваліфікація співробітників ще гірша. Якщо минулого року було 47 фінансових слідчих, то зараз їх лише 24 – майже вдвічі менше, ніж на даний момент торік.

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"Олігархи та фінансові злочинці сміються з нас", – каже Крістіан Ґьорке, критикуючи стан справ у відомстві.

Брак персоналу не міг не позначитись на роботі відомства. У першій половині 2023 року було 65 справ щодо можливих порушень санкційного законодавства. З того часу додалося лише 30.

"Створення центрального відомства з питань санкцій було гарною ідеєю, щоб нарешті взяти під контроль хаос в органах влади при впровадженні санкцій проти російських олігархів. Однак реалізація є повним розчаруванням", – заявив Ґьорке.

Нагадаємо, двоє бізнесменів з Німеччини, які, як стверджується, незаконно постачали в Росію електронні компоненти для безпілотників, постали перед Вищим регіональним судом Штутгарта.

Прокуратура Гамбурга у березні оголосила обвинувачення п’ятьом співробітникам німецької компанії Siemens за експорт газових турбін до окупованого Росією Криму, про що стало відомо ще у 2017 році.