В Австрії розслідують серію нападів на майно "Свідків Єгови"

Органи державної безпеки Австрії розслідують серію вибухів в неподалік від місць проживання членів громади "Свідків Єгови".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні австрійської поліції.

Як повідомила поліція, автомобіль члена релігійної громади загорівся в п'ятницю в муніципалітеті Премштеттен в південній землі Штирія. Свідки повідомили про вибух. Як і в попередніх інцидентах, ніхто не постраждав.

У серпні 2023 року бомби вибухнули у двох автомобілях "Свідків Єгови", також у Штирії, коли їхні власники були на молитві. Наприкінці березня на вході до зали засідань релігійної громади в цій землі було знайдено і знешкоджено діючий вибуховий пристрій.

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Розслідуванням цих випадків займається Управління державної безпеки та боротьби з екстремізмом землі Штирія. За їхньою власною інформацією, "Свідки Єгови" мають близько 22 600 активних членів в Австрії.

Нагадаємо, торік у травні ЄСПЛ постановив, що фінська влада не порушила релігійні права організації "Свідки Єгови", визнавши незаконною їхню практику збору даних під час домашніх візитів.