Президент Европаралмента встретилась с "Пташкой" с "Азовстали"

Президент Европарламента Роберта Метсола встретилась с парамедиком с "Азовстали" Екатериной Полищук ("Пташка").

О встрече Мецола написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Такой трогательный момент встречи с Екатериной Полищук – певчей птичкой Мариуполя. Ее песни во время ужасной осады Мариуполя стали символом стойкости Украины", – отметила президент Европарламента.

Метсола добавила, что Екатерина Полищук "отказалась сдаваться и бросила вызов ужасу".

Such a moving moment to meet @PtashkaAzovstal – The songbird of Mariupol.



Her songs during the horrific siege of Mariupol personified the resilience of Ukraine.



This young woman refused to give in, and defied the horror. Her story is that of her country: unbreakable.



🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/Ybl4unFXWW