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Президент Европаралмента встретилась с "Пташкой" с "Азовстали"

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Суббота, 17 июня 2023, 18:59

Президент Европарламента Роберта Метсола встретилась с парамедиком с "Азовстали" Екатериной Полищук ("Пташка").

О встрече Мецола написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Такой трогательный момент встречи с Екатериной Полищук – певчей птичкой Мариуполя. Ее песни во время ужасной осады Мариуполя стали символом стойкости Украины", – отметила президент Европарламента.

Метсола добавила, что Екатерина Полищук "отказалась сдаваться и бросила вызов ужасу".

"Ее история – это история ее страны: несокрушимая", – подчеркнула Метсола.

Парамедик Екатерина Полищук находилась на мариупольском заводе "Азовсталь" во время осады российских оккупационных войск. Видео с завода, где она поет повстанческую песню, вызвало широкий резонанс.

У травні 2022 року Катерина Поліщук разом з іншими захисниками Маріуполя потрапила у російський полон.

У полоні вона дала інтерв’ю російським пропагандистам українською мовою, в якому заявила, що не жалкує про те, що пішла захищати Маріуполь.

Була звільнена в рамках обміну восени 2022 року.

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