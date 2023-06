Розвідка Британії: РФ у нинішніх боях зазнає найвищих втрат з моменту розпалу битви за Бахмут

У британській розвідці повідомили, що останніми днями тривають запеклі бої, в ході яких і Україна, і Росія зазнають значних втрат.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 18 червня, опублікованому у Twitter.

За даними відомства, найбільш інтенсивні зараз тривають у Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 June 2023.



