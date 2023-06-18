Розвідка Британії: РФ у нинішніх боях зазнає найвищих втрат з моменту розпалу битви за Бахмут

У британській розвідці повідомили, що останніми днями тривають запеклі бої, в ході яких і Україна, і Росія зазнають значних втрат.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 18 червня, опублікованому у Twitter.

За даними відомства, найбільш інтенсивні зараз тривають у Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 June 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mfO2AfBSy2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 18, 2023

На всіх цих напрямках Україна продовжує проводити наступальні операції і досягла невеликих успіхів, додали у відомстві.

В огляді також зазначається, що російські окупаційні війська часто проводять доволі ефективні оборонні операції.

"Обидві сторони зазнають великих втрат, причому російські втрати, ймовірно, найвищі з часів розпалу битви за Бахмут у березні", – йдеться у повідомленні.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що російські війська тимчасово отримали перевагу у повітрі на півдні, оскільки з початком контрнаступу України туди перекинули додаткові ударні гелікоптери.