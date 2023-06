Разведка Британии: РФ в нынешних боях несет самые высокие потери с момента разгара битвы за Бахмут

В британской разведке сообщили, что в последние дни продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых и Украина, и Россия несут значительные потери.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 18 июня, опубликованном в Twitter.

По данным ведомства, наиболее интенсивные сейчас продолжаются в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута.

