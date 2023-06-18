Разведка Британии: РФ в нынешних боях несет самые высокие потери с момента разгара битвы за Бахмут

В британской разведке сообщили, что в последние дни продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых и Украина, и Россия несут значительные потери.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 18 июня, опубликованном в Twitter.

По данным ведомства, наиболее интенсивные сейчас продолжаются в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 June 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mfO2AfBSy2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 18, 2023

На всех этих направлениях Украина продолжает проводить наступательные операции и достигла небольших успехов, добавили в ведомстве.

В обзоре также отмечается, что российские оккупационные войска часто проводят довольно эффективные оборонительные операции.

"Обе стороны несут большие потери, причем российские потери, вероятно, самые высокие со времен разгара битвы за Бахмут в марте", – говорится в сообщении.

Накануне британская разведка сообщала, что российские войска временно получили преимущество в воздухе на юге, поскольку с началом контрнаступления Украины туда перебросили дополнительные ударные вертолеты.